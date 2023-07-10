Необычный автомобиль на базе Lada Granta представила компания “ВИС-авто”. Фирма выпускает коммерческие машины на базе легковых автомобилей “АвтоВАЗа”. Этот раз она показал фургон “ВИС – 2349”. По факту это Lada Granta с огромным бортовым прицепом. Об этом пишет издание “За рулём”. Оно же публикует фотографии необычной машины.

Уточняется, что длина прицепа составляет больше 6 метров. А максимальная грузоподъёмность оценивается в 1,5 тонны. Причём двигатель у такого “грузовика” оставили родной “грантовский” мощностью 90 лошадиных сил – вероятно, скорость у новой модели с грузом в полторы тонны на прицепе окажется невысокой. Из изменений в наличии 3-листовые рессоры с амортизаторами вместо пружин.

Известна уже и цена на новинку. Автомобиль продаётся за 1,65 миллиона рублей.