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Компания Renault объявила о прекращении производства городского электрокара Twizy в сентябре. Этот двухместный электрический квадрицикл с тандемной посадкой дебютировал в 2009 году и привлек внимание своей гибкой и экологичной концепцией. Однако высокая цена и не самая удачная компоновка не позволили ему стать популярным у широкой аудитории.

За 12 лет компания произвела всего 33 340 экземпляров Twizy, часть из которых была приобретена муниципальными службами и прокатными фирмами. Вместо Twizy на рынке появится семейство более крупных и комфортабельных электромобилей под маркой Mobilize.

Основными рынками сбыта компактных электромобилей Twizy стали Франция, Германия, Южная Корея и Италия. Производство автомобиля находится в южнокорейском Пусане на предприятии Renault-Samsung и будет завершено в сентябре текущего года.

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