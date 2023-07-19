Компания Google реализовала пилотный проект, который направлен на ужесточение доступа к интернету для части своих сотрудников. Цель этой инициативы заключается в снижении риска кибератак и утечки данных. Теперь эти сотрудники имеют доступ только к внутренним сетевым ресурсам и сервисам компании, причем доступ осуществляется лишь под корпоративным аккаунтом.

Согласно информации от CNBC, участие в программе является добровольным и затрагивает 2,5 тысячи сотрудников. Тем, кто отказался от участия, будут предоставлены дополнительные защищенные каналы к необходимым внешним службам. Также их активность будет мониториться на предмет возможных кибератак при помощи искусственного интеллекта.

Google отключает аккаунты администраторов ПК для этих сотрудников и ограничивает им root-доступ к проектам. Это означает, что они больше не смогут выполнять команды на серверах компании, требующие высоких привилегий, и им будет запрещено устанавливать стороннее программное обеспечение на рабочие компьютеры.