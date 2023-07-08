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Немецкий производитель автомобилей и мотоциклов BMW разработал умные очки ConnectedRide, предоставляющие доступ к важной дорожной информации прямо во время поездки. Правая линза умных очков способна проецировать перед взглядом мотоциклиста данные о текущей скорости, выбранной передаче и подсказках навигации.

Умное устройство можно подключить к смартфону по Bluetooth для синхронизации с фирменным приложением BMW Motorrad Connected. В таком случае мотоциклист получит доступ к дополнительной информации, в том числе данным GPS, звонкам, сообщениям и музыке. Пользователь также может настроить положение и яркость отображения проекции в соответствии с текущими условиями освещения или своими пожеланиями.

Встроенный аккумулятор позволяет умным очкам работать до 10 часов, а заряжать устройство можно посредством кабеля USB. Очки доступны в двух размерах корпуса с двумя комплектами линз различной степени прозрачности. При этом есть возможность заказать линзы с индивидуально подобранными диоптриями. Стоимость новинки составляет 690 евро (примерно 68 тысяч рублей).

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