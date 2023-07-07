Стоимость флагманской модели смартфона iPhone от американской компании Apple увеличится в 2023 году. Об этом сообщает инсайдер и технический аналитик Haitong International Securities Джефф Пу.

По его словам, стоимость модели смартфона iPhone 15 Pro Max будет выше, чем аналогичная модель iPhone 14 Pro Max 2022 года. При этом эксперт не называет точной стоимости новинки. Напомним, что флагманская версия смартфона от компании Apple 2022 модельного года стоила 1099 долларов.

Некоторые эксперты уже отметили, что повышение стоимости американского смартфона связано с использованием специального объектива перископа, способного на пятикратное оптическое приближение во время съемки. При этом версия iPhone 15 Pro будет оснащаться телеобъективом с трехкратным оптическим приближением.

По словам Пу, массовое производство всех версий американских смартфонов от компании Apple начнется в августе текущего года. Таким образом, новая линейка iPhone будет представлена в сентябре, а уже в октябре пользователи смогут приобрести новые устройства в официальных магазинах компании.