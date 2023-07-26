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Как сообщает агентство Reuters, китайская делегация высокого уровня собирается посетить Северную Корею впервые после пандемии коронавируса.

В состав делегации войдет член Политбюро Коммунистической партии Китая Ли Хунчжун. Этот визит предполагает участие китайской делегации в торжествах, посвященных 70-летию окончания Корейской войны.

Стоит отметить, что Северная Корея с начала 2020 года закрыла свои границы, в том числе для представителей Китая. Поэтому данный визит станет первым за два с половиной года, что подчеркивает его значимость и укрепление отношений между Китаем и Северной Кореей в период после пандемии.

Ранее стало известно, что страны G7 вместе с Европейским союзом и еще тремя государствами планируют обратиться к руководству Китая с просьбой о недопущении уклонения КНДР от санкций, установленных Организацией Объединенных Наций (ООН), путем использования китайских территориальных вод.

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