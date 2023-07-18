Как сообщает РИА Новости со ссылкой на материал опубликованный в Astrophysical Journal, ученые из Калифорнийского университета в Беркли заявили о создании нового метода поиска внеземной жизни в космосе.

Автор статьи отмечает, что новая технология микроволновой и радиоастрономии даст возможность ученым более точно определять источник принимаемого сигнала. Другими словами, исследователи смогут достоверно узнать исходит ли сигнал из глубин космоса или является помехами, исходящими от планеты Земля.

Эксперты уверены, что технология замера «мерцания» или сцинтилляции (люминесценция при взаимодействии среды с ионизирующим излучением) позволит точно определять источник сигнала с минимальным влиянием на него антропогенных помех.

По словам исследователей, с поверхности Земли идет огромное количество радиоволн и других сигналов, что затрудняет прием подобных сигналов с других планет. Поэтому возможность отличать антропогенные радиочастотные помехи от сигналов из космоса поможет ученым в поисках внеземной жизни.