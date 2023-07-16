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Закрыть старые займы раньше, чтобы взять новые на более выгодных условиях. Это одна из причин, по которой россияне стали активнее гасить микрозаймы. Об этом со ссылкой на экспертов пишут “Известия”.

По данным, которые приводит онлайн-сервис Moneyman, доля так называемых срочных погашений микрозаймов во втором квартале этого года составила 37%- рекордный показатель с момента проведения соответствующего мониторинга (2018 год).

По мнению аналитиков, свою роль в массовом досрочном погашении микрокредитов сыграли новые условия по максимальной ставке – с июля этого года она составляет не 1%, а 0,8%. Среди других причин, которые повлияли на поведение клиентов микрофинансовых организаций, эксперты называют стабилизацию экономической ситуации в России после встряски, которая произошла в прошлом году, а также повышение финансовой грамотности жителей страны.

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