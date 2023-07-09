Главной особенностью израильского пулемета Negev 7, который был представлен в 2012 году, назывался небольшой вес. Сейчас компания Israel Weapon Industries внесла в его конструкцию модификации, позволившие сделать оружие еще легче. При этом оно совершенно не уступает тяжелым образцам.

Пулемет NG7 ULMG, разработанных для подразделений специального назначения одной из стран Европы (заказчик предпочел остаться анонимным) имеет очень легкий приклад, длину которого можно при необходимости регулировать. Кроме того, производитель полностью убрал из конструкцию традиционную сошку и внес изменения в конфигурацию цевья, выполненного из алюминия. На нем расположена система M-LOK, позволяющая использовать дополнительное оборудование.

Вес пулемета составляет 6,6 килограмма, что на 1,4 кг меньше, чем у предшественника. Длина ствола составляет 420 миллиметров. Тактико-технические характеристики не изменились после уменьшения веса и остались идентичными Negev 7.