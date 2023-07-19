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Июнь принес игровой индустрии Европы значительные продажи, среди которых лидерство заняла игра Diablo IV. За этот месяц было продано 15,5 миллиона игр, при этом 5 миллионов были розничными продажами, остальные – цифровыми. Это на 20% превосходит результаты июня прошлого года.

Diablo IV стала второй самой продаваемой игрой года, уступив лишь Hogwarts Legacy. На третьей строчке топа находится The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, хотя о цифровых продажах для этой игры нет данных.

Помимо успеха в продажах, Diablo IV показала крупнейший запуск среди игр в июне с момента создания тематических чартов GSD в 2017 году. Свыше 66% продаж новинки пришлось на ПК, около 21% – на PS5, менее 9% – на Xbox Series, и остальные 4% – на PS4.

Второе место в топе занимает Final Fantasy XVI, однако ее запуск был на 24% слабее, чем у Final Fantasy VII Remake. Игру Final Fantasy XVI чаще всего покупали в рознице.

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