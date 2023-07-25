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Разработчики футуристической игры о сражениях с динозаврами Exoprimal поблагодарили всех пользователей, которые установили и поиграли в нее. По информации компании Capcom, их игра уже преодолела отметку в один миллионов скачиваний.

При этом разработчики пообещали подарить своим игрокам новый бесплатный скин Skywave во время ближайшего обновления Exoprimal в честь данного события. Сообщается, что игра будет обновлена уже 16 августа 2023 года. В настоящий момент все игроки уже заняты прохождением первого дебютного сезона в игре.

Также разработчики компьютерной игры поделились со своими фанатами планами по дальнейшему развитию проекта. По их словам, второй сезон игры должен выйти уже в октябре 2023 года, а дебют третьего сезона пока запланирован на январь 2024 года.

Напомним, что игра Exoprimal продемонстрировала очень посредственные показатели во время дебюта в цифровом магазине Steam. По информации портала SteamDB, пиковые показатели во время дебюта игры составили всего 4,5 тысячи игроков. На данный момент в игре постоянно находится не более одной тысячи пользователей.

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