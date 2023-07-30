Развитие современных технологий двигает российскую промышленность вперед и важную роль в этом играет каждая, на первый взгляд мелкая деталь. Одной из таких деталей являются ходовые винты Tecnix PRO от Российского производителя АО Техникс, которые активно применяются в станках с числовым программным управлением, гравировальном и лазерном оборудовании, в автоматизированных производственных системах и робототехнике.

АО Техникс: только современные решения

Российский производитель изготавливает не только ходовые винты, но и подшипниковые узлы TECHNIX – аналог SKF, системы линейного перемещения, виброгасящие, спиральные и жесткие соединительные муфты, для которых применяются инновационные материалы. Нержавеющая из закаленная сталь, а также особые сплавы, разработанные в соответствии с современными требованиями, дают возможность добиться отличных результатов. Изделия могут использоваться в течение длительного времени, выдерживая повышенные нагрузки, они не подвержены коррозии.

Чтобы защитить ходовые винты и другие компоненты, изделия проходят процедуру хромирования. Также производитель применяет порошковые краски, покрывающие детали полимерным слоем, не пропускающим влагу, существенно повышающим устойчивость к любым воздействиям извне.

АО Текникс также предлагает выгодные условия сотрудничества, учитывает индивидуальные требования заказчика к конкретным деталям, изготавливая их под определенные цели и задачи.

Ходовые винты Tecnix PRO: особенности и преимущества

Ходовые винты от отечественного производителя могут успешно использоваться в любых сферах за счет высокой устойчивости к агрессивным химическим воздействиям, к влаге, которая может спровоцировать коррозийные процессы. Их можно задействовать в любой среде и рассчитывать не длительное бесперебойное функционирование. Специально разработанная и интегрированная система смазки существенно повышает характеристики изделий.

К другим преимуществам этой продукции относятся:

надежность в эксплуатации, обеспечиваемая применением прочных и долговечных материалов для изготовления самих винтов и их покрытия;

точность движения детали возможность эффективного применения в любом оборудовании;

гладкая и твердая трапецеидальная резьба. Изделия выполняются в полном соответствии с ГОСТ 9562-1982 благодаря использованию шлифовальных роликов 6е, обладающих повышенной точностью;

широкий ассортимент ходовых винтов для любых целей, а также возможность изготовления деталей под заказ под индивидуальные потребности конкретного клиента.

На каждом этапе производства компания «Техникс» проводит контроль качества продукции, что исключает какие-либо проблемы в процессе эксплуатации ходовых винтов, подшипниковых узлов, соединительных муфт, опорных роликов, элементов трансмиссии и прочих деталей.