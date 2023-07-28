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Замглавы Росгвардии ДНР, Александр Ходаковский, отметил, что победы Вооруженных сил Украины заметно обмельчали за последнее время. Однако, согласно его словам, присутствует объективный фактор, который мешает продвижению российской армии.

Ходаковский указал, что украинские военные активно радуются захвату даже небольших поселков или позиций, принадлежащих Вооруженным силам РФ. С другой стороны, российские военные умеют ценить упорство противника и ничего просто так не отдают, заставляя ВСУ платить за каждый метр кровью.

Тем не менее, силы Украины стремительно истощаются, так как они не жалеют своих ресурсов, чтобы прорвать российскую оборону. Иногда солдат посылают на смерть, и это касается даже стратегического резерва, состоящего из военных, обученных НАТО.

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