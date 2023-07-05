Бывший командир батальона «Восток» Александр Ходаковский заявил, что наступление ВСУ беспрерывными «человеческими волнами», хоть и является в большей степени самоубийственным, но в остальном – это часть их стратегии. Об этом он написал в своем Телеграм-канале.

По мнению Ходаковского, украинское командование отправляет в регулярные атаки живую силу на одном и том же участке фронта с целью ослабления российской обороны. Однако он подчеркнул, что такая тактика все же имеет обратную сторону. Украинские военные не смогут длительный период интенсивно атаковать без локального успеха. Также помимо военной техники в победу способна принести сила воля солдат и их упорство.

Отметим, что ВСУ уже на протяжении месяца проводят свое контрнаступление. Но за это время украинская армия не должна добиться желаемых результатов ни по одному из направлений. Основной ударный кулак украинских сил сейчас сосредоточен на Запорожском направлении.