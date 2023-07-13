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Сообщения о контрнаступлении Украины исчезли с первых полос американских газет. Это явный признак его провала, уверен журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

Ранее на первых страницах The New York Times и The Washington Post постоянно появлялись публикации о контрнаступлении ВСУ и событиях, происходящих на Украине. Но сейчас они исчезли, поэтому внимательный читатель без труда поймет – контратакующие действия украинской армии идут неудачно.

Ранее Херш написал, что даже чиновники Белого дома не верят, что кассетные боеприпасы, поставляемые на Украину Вашингтоном, помогут ВСУ переломить ситуацию на линии соприкосновения. Также журналист известен своим расследованием взрывов на газопроводах «Северный поток».

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