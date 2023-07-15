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Боевики вооруженных сил Украины в очередной раз обстреляли территорию Белгородской области. Об этом написал губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Телеграм-канале.

По словам губернатора, украинские боевики обстреляли территорию села Вязовое, расположенного в Краснояружском районе области. Пострадавших среди мирного населения по предварительным данным нет, однако осколки артиллерийских боеприпасов повредили фасад и забор одного из сельскохозяйственных предприятий.

Гладков также опубликовал в своем Телеграм-канале последствия прилетов украинских боеприпасов по территории села. На снимках можно увидеть разрушенную взрывом секцию забора и поврежденные осколками соседние секции.

Напомним, что 13 июля территория Белгородской области была атакована двумя беспилотными летательными аппаратами, которые несли на себе взрывчатку. Дроны атаковали село Димидовка, расположенное всего в километре от границы с Украиной, и хутор Старый, находящийся в Волоконовском районе.

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