Минобороны РФ рассказало о подвиге гвардии ефрейтора Ильи Косинова, который справился с двумя украинскими БТРами, уничтожив их гранатометом, и затем пленил выживших солдат.

По информации военного ведомства, два вражеских БТРа западного производства неожиданно атаковали российские позиции, где находился ефрейтор Илья Косинов. Военный проявил отвагу, подбив обе машины при помощи гранатомета. После успешной операции Косинов сумел пленить оставшихся в живых солдат противника.

В результате этих действий противник понес значительные потери, утратив до отделения своих бойцов.

Ранее в Сети также было опубликовано видео, где российский военнослужащий успешно уничтожил шведский боевой транспортер пехоты CV-90, который находился на вооружении украинских вооруженных формирований.