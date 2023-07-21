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Госсекретарь Франции по вопросам социальной экономики и общественных организаций Марлен Шьяппа решила покинуть правительство после своей неожиданной фотосессии и интервью для журнала Playboy. Эту информацию передает BFMTV.

Согласно публикации, Шьяппа ушла из правительства в связи с возникшими вопросами о ее фотографиях, размещенных на обложке Playboy. Однако она не пожалела о своей работе в правительстве Франции и с гордостью подчеркнула, что ни разу не сомневалась в своем решении поддерживать президента Эммануэля Макрона.

По предварительным данным, премьер-министр Элизабет Борн выразила недовольство по поводу участия госсекретаря в фотосессии для журнала Playboy, особенно в настоящем времени, считая подобные съемки неуместными.

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