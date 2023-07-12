Корпорация Google решила отказаться от создания мобильного приложения с внедрением чат-бота на базе искусственного интеллекта (ИИ) для пользователей молодого возраста (поколение Z), включающее в себя интерактивных цифровых персонажей. Представители компании сообщили, что были пересмотрены приоритеты в данном направлении. А это означает, что Google просто прекращает разработку данного продукта.

Приложение, которое называется Bubble Characters, должно было предлагать пользователю выбирать для общения цифрового персонажа. Причем должен был быть предоставлен выбор из нескольких персонажей. По заверению разработчиков, данное приложение должно было заинтересовать молодую аудиторию. Работа над созданием данного цифрового продукта была начата в четвертом квартале 2021 года.

Чат-бот Bubble Characters являлся одним из множества проектов, созданных на базе ИИ, в которых активно использовалось большие языковые модели Google.