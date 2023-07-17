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Александр Захаров, главный конструктор Zala Aero Group, рассказал, что новые российские беспилотные летательные аппараты «Ланцет» будут неуязвимы для средств противодействия.

Специалист подчеркнул, что главное преимущество «Ланцета» заключается в его простоте использования и независимости от любых средств противодействия. Он отметил, что практически будет невозможно сражаться с этими беспилотниками.

Захаров также указал, что новое поколение беспилотников будет способно выбирать цель по команде операторов. Таким образом, этот тип беспилотного летательного аппарата будет искать и атаковать конкретные цели, такие как бронетехника или ствольная артиллерия, при этом минимизируя риск для пикапов и людей.

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