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АвтоВАЗ собирается заменить шильдик китайского производителя FAW на руле новой Lada X-Cross на свой собственный, но это займет какое-то время, рассказал на выставке «Иннопром-2023» руководитель компании Максим Соколов.

Он отметил, что замена логотипа на руле планировалась, чтобы быстрее выпустить модель на российский рынок. Но для перебрендирования нужно проходить сертификацию и-за подушки безопасности. Именно поэтому принято решение не менять шильдик, а оставить лого компании FAW.

В дальнейшем Авто ВАЗ все же рассмотрит некоторые косметические изменения на руле, которые не потребуют прохождения сертификации в течение нескольких месяцев.

Напомним, что Lada X-Cross уже производится на бывшем предприятии компании Nissan в Санкт-Петербурге. Этот автомобиль представляет собой копию китайской машины FAW Bestune T7.

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