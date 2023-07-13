Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Алексей Мельников, занимающий должность ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, опроверг информацию, распространенную СМИ, о том, что главнокомандующий ВКС России генерал Сергей Суровикин в настоящее время пребывает в СИЗО «Матросская тишина» или в изоляторе федерального значения «Кремлевский централ», который находится на его территории.

После посещения СИЗО Мельников убедился, что такой информации нет. Секретарь также добавил, что он не может подтвердить данные о пребывании Суровикина в Одинцовском районе, поскольку это попадает под юрисдикцию ОНК Московской области.

Также Мельников выразил сомнения в том, что генерал может принудительно находиться в Одинцово или в любом другом подобном месте, поскольку, по его словам, такую информацию очень сложно скрыть.

Вам может понравиться

Ученые обнаружили противораковый механизм у грибов

Нидерландские ученые из Вагенингенского университета провели ряд исследований грибов и в результате выяснили, что у некоторых видов присутствует необычный тип клеточного деления. Это связано с необходимостью снижения вероятности мутаций, которые

После поездки Зеленского в Турцию российско-турецкий саммит находится под угрозой

Аналитик Георгий Бовт обсудил возможные реакции России на возвращение президентом Турции, Реджепом Эрдоганом, командиров нацбатальона «Азов» (запрещен в РФ, признан экстремистским и террористическим). Он отметил, что такое действие со стороны

DM: президент США Байден все время смотрел в шпаргалку, беседуя с премьером Великобритании Сунаком

Американский президент Джо Байден во время встречи с британским премьер-министром Риши Сунаком все время смотрел в шпаргалку. Об этом в своем материале сообщает издание Daily Mail. 10 июля лидер США