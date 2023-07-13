Алексей Мельников, занимающий должность ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, опроверг информацию, распространенную СМИ, о том, что главнокомандующий ВКС России генерал Сергей Суровикин в настоящее время пребывает в СИЗО «Матросская тишина» или в изоляторе федерального значения «Кремлевский централ», который находится на его территории.

После посещения СИЗО Мельников убедился, что такой информации нет. Секретарь также добавил, что он не может подтвердить данные о пребывании Суровикина в Одинцовском районе, поскольку это попадает под юрисдикцию ОНК Московской области.

Также Мельников выразил сомнения в том, что генерал может принудительно находиться в Одинцово или в любом другом подобном месте, поскольку, по его словам, такую информацию очень сложно скрыть.