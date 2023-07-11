Первое в истории исследование коммерческой доступности классических видеоигр было проведено Фондом истории видеоигр в партнерстве с Software Preservation Network. Результаты этого исследования оказались далеко не обнадеживающими: 87% классических видеоигр, выпущенных в США, подвергаются риску исчезновения, а эта ситуация только ухудшается с каждым годом.

Объектом исследования стали игры, выпущенные на американском рынке до 2010 года. Из огромного списка проектов было случайным образом выбрано 4000 игр. Аналитики сообщают, что всего лишь 12% игр, выпущенных для PlayStation 2, сегодня легко доступны и могут быть запущены. Что касается игр для Game Boy, то этот процент снижается до менее чем 6%.

Закрытие цифрового магазина с играми для 3DS и Wii U привело к потере около 1000 уникальных игр. Все классические проекты хранятся в специальных архивах и библиотеках, но они не могут быть распространены в цифровом формате в соответствии с законом — доступ к ним предоставляется только на местах.

Чтобы получить доступ к почти 9 из 10 классических игр, любителям ретро-игр остается не так уж много вариантов. Они могут собирать коллекционные игры и платформы прошлых лет, отправляться в путешествие в специализированные библиотеки или прибегать к пиратству.