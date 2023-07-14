В ходе своей поездки по странам Европы президент США Джо Байден ответил на вопросы журналистов относительно главы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина и текущей ситуации вокруг него. По словам Байдена, предсказать дальнейшую судьбу Пригожина и его «статус» после попытки мятежа в России в конце июня сложно.

Согласно официальным данным, Пригожин в последний раз встречался с президентом России Владимиром Путиным 29 июня, как подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Министерство обороны России также заявило, что они завершают приемку вооружений, которые ранее находились во владении ЧВК.

Согласно некоторым сообщениям, 13 июля на трассе М-4 видели колонну ЧВК без тяжелой техники, что, предположительно, может свидетельствовать о начале передислокации из полевых лагерей. Ранее власти Белоруссии согласились принять «Вагнер» на своей территории.

«Мы не знаем, где он находится и что с ним происходит», – заявил Байден. В то же время он выразил мнение о потенциальной опасности, которая может грозить Пригожину. «Если бы я был на его месте, я бы обратил внимание на то, что я ем. Я бы следил за своим меню», – пошутил Байден.