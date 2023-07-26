Заместитель председателя Совбеза России, Дмитрий Медведев, заявил о том, что Россия столкнулась с кибервойной со стороны определенных стран, и после начала специальной военной операции уровень угроз в области цифровой безопасности значительно возрос. Эту информацию приводит агентство РИА Новости.

Вследствие внешних вызовов, российское руководство сталкивается с необходимостью принимать активные меры по защите критической информационной инфраструктуры, отметил Медведев.

Он также подчеркнул, что для достижения этих целей необходимо совершенствовать российские технологии, направленные на минимизацию угроз, исходящих из киберпространства. Это позволит укрепить кибербезопасность страны и более эффективно противостоять потенциальным кибератакам.