Автомобильный концерн АвтоВАЗ приступил к разработке нового семейства автомобилей под индексом RGH, который предположительно должен будет заменить на конвейере модель Lada Largus, испытывающую постоянные проблемы с локализацией компонентов. Свое видение нового минивэна от отечественного брэнда Lada представил дизайнер портала Quto.ru Никита Чуйко.

По мнению автомобильного дизайнера, новая модель Lada Vesta Van получит классический кузов семейного минивэна с высокой крышей и большим остеклением. При этом на боковинах автомобиля присутствуют фирменные иксобразные выштамповки, а задняя дверь для большего комфорта стала сдвижной. Данное решение позволит открывать задние двери на узких парковочных местах у супермаркетов.

Задняя и передняя оптика отечественному минивэну досталась от модели Lada Vesta практически без изменений. Массивная задняя дверь будет открываться вверх, а на крыше установлены массивные рейлинги для установки дополнительного багажника.

Специалисты отечественного автомобильного завода АвтоВАЗ пока никак не прокомментировали дизайнерскую фантазию на тему возможного минивэна марки Lada.