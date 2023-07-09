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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что в Кремле без признания Киева все равно узнали, кто является виновником теракта на Крымском мосту.

Такой комментарий российский чиновник оставил на заявление киевского режима о причастности к диверсии на Крымском мосту, произошедшей в октябре минувшего года. «Вряд ли что-то может измениться. Мы без этого прекрасно знали, кто это сделал», – заявил Чепа.

По словам депутата, несмотря на то, что от украинских властей тогда не было официальных заявлений, все украинские СМИ пестрили заголовками о взрыве на Крымском мосту, слагались шуточные и злорадствующие песни и стихи. Почему именно сейчас произошло признание киевского режима, Чепа объяснил тем, что ранее не было разрешения от главного куратора – США.

Напомним, что замминистра обороны Украины Анна Маляр опубликовала пост к 500 дню полномасштабных военных действий на территории Украины и перечислила успехи ВСУ. Среди всех «успехов» стоит выделить удар по Крымскому мосту. «273 дня как нанесли первый удар по Крымскому мосту, чтобы нарушить россиянам логистику», — написала Маляр.

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