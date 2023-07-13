Депутат бундестага Севим Дагделен заявила, что Североатлантический альянс не подразумевает под своим существованием мир и демократию. Она подчеркнула, что о НАТО сложилось целых три мифа, которые не являются действительностью.

Первый миф – это то, что НАТО представляет собой «оборонительный союз». Дагделен отметила, что вряд ли можно назвать обороной военные действия, направленные против мирного населения в Югославии. То же самое можно сказать и о конфликте в Афганистане, длившимся на протяжении 20 лет.

Второй миф о Североатлантическом альянсе – это то, что блок является «союзом демократии и права». По ее словам, это является не правдой, а настоящей «откровенной ложью». Депутат подчеркнула, что за последние несколько лет вооруженные действия, организованные США и их союзниками унесли жизни около 4.5 миллионов человек. Такие данные приводит американский Брауновский университет. «Разве так выглядит приверженность международному праву?», – задается вопросом Севим Дагделен.

И третий миф – защита прав человека Североатлантическим альянсом. «Нам нужен мир, а не НАТО», – заключила немецкий депутат.