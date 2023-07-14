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Перед Крымским мостом со стороны Керчи 14 июля вновь образовалась огромная пробка. В настоящий момент, по сообщениям ТГ-канала «КРЫМСКИЙ МОСТ: оперативная информация», в очереди находится больше 716 машин. Все они скорее всего смогут проехать по мосту в течение ближайших двух часов.

При этом в обратном направлении, со стороны Тамани, заторов в пятницу не наблюдается, автомобили свободно проезжают в Крым без больших очередей.

Утром 14 июля очередь все же была, возможности проехать из Краснодарского края на Крымский полуостров ожидали около 200 автомобилей. Двигалась она довольно быстро, поэтому долго ждать отдыхающим не пришлось.

Напомним, ранее военные предлагали решить проблему с пробками и задействовать два десантных корабля вместо своеобразных паромов.

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