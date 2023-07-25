Огромный айсберг А23а, занимающий площадь более 4000 кв. км., застрял у берегов Антарктиды в 1986 году и теперь вновь начал двигаться. Исследователи из Антарктической антарктической научно-исследовательской института (ААНИИ) прогнозируют его дальнейший маршрут.

Этот айсберг, возможно, продвинется на восток, пройдя пролив Дрейка, и столкнется с теплыми течениями, что приведет к его разрушению. Ученые тщательно следят за его перемещением. Предполагается, что А23а, попав в круговорот Уэделла, сначала повернет на запад, а затем изменит направление на север. Извилистый маршрут через теплые океанические течения, сильные волны и ветры с течением времени должен привести к полному исчезновению айсберга.

Хорошо, что современные судовые системы позволяют безопасно управлять мореплаванием вблизи А23а, обнаруживая его на расстоянии и предотвращая столкновения, обеспечивая безопасность навигации.