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Крупнейший российский производитель легковых автомобилей АвтоВАЗ приступил к тестированию на дорогах общего пользования спортивной версии популярной модели Lada Vesta в кузове универсал. Об этом сообщают авторы паблика Avtograd News в соцсети «ВКонтакте».

По данным паблика, на дорогах общего пользования были замечены три разные модификации спортивной версии модели Vesta в кузове универсал. Первый тестовый автомобиль имеет полноценный спортивный обвес по периметру кузова, а также колеса с пятью крепежными болтами. Второй вариант автомобиля представляет собой машину без спортивного обвеса, но также с колесами на пять болтов. И третий вариант практически ничем не отличается от стандартного универсала Lada Vesta SW.

При этом все замеченные тестовые автомобили были оборудованы большим вертикальным планшетом и цифровой комбинацией приборов в салоне. Внешне спортивная версия отличалась от стандартных машин окрашенными в черный цвет крышей и боковыми зеркалами заднего вида.

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