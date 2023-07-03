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Отечественный производитель автомобилей марки Lada планирует возобновить выпуск модели Granta в комплектациях Club и Cross Quest уже в августе этого года. Как стало известно из поста, опубликованного в сообществе «Нетипичный АвтоВАЗ» в социальной сети «ВКонтакте», автомобиль будет сходить с конвейера в несколько усеченной комплектации без парктроников.

По информации инсайдеров, данная позиция оказалась самой проблемной из всего списка опций в плане налаживания регулярных поставок. Именно нехватка парковочных датчиков и привела к приостановке выпуска автомобилей Lada Granta в комплектациях Club и Cross Quest в марте текущего года. Однако автосборочное предприятие, не сумев решить проблему с поставками парктроников, решило пойти по уже проверенному пути – урезанию списка опций.

Сокращение списка дополнительных опций должно было благоприятно сказаться на снижении стоимости автомобиля. Однако конечный потребитель не ощутит этого из-за возвращения в список опций автомобиля антиблокировочной системы тормозов.

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