Отечественный производитель автомобилей марки Lada планирует возобновить выпуск модели Granta в комплектациях Club и Cross Quest уже в августе этого года. Как стало известно из поста, опубликованного в сообществе «Нетипичный АвтоВАЗ» в социальной сети «ВКонтакте», автомобиль будет сходить с конвейера в несколько усеченной комплектации без парктроников.

По информации инсайдеров, данная позиция оказалась самой проблемной из всего списка опций в плане налаживания регулярных поставок. Именно нехватка парковочных датчиков и привела к приостановке выпуска автомобилей Lada Granta в комплектациях Club и Cross Quest в марте текущего года. Однако автосборочное предприятие, не сумев решить проблему с поставками парктроников, решило пойти по уже проверенному пути – урезанию списка опций.

Сокращение списка дополнительных опций должно было благоприятно сказаться на снижении стоимости автомобиля. Однако конечный потребитель не ощутит этого из-за возвращения в список опций автомобиля антиблокировочной системы тормозов.