На российском рынке стали продавать больше отечественных автомобилей. Доля российских марок на авторынке страны выросла. Об этом сообщает агентство “Автостат”.

По его данным, увеличение доли российских авто произошло с 25 процентов (показатель июня 2022 года) до 32 процентов (показатель июня текущего года). Одновременно с этим за год значительно уменьшилась доля иномарок, которые собирают в России. Год назад они занимали почти половину российского авторынка, в этом году – только 15 процентов.

Несмотря на повышение доли отечественных легковых машин на рынке, большинство всё же остаётся за импортными марками авто. На их долю в июне пришлось 53 процента. Здесь эксперты зафиксировали двукратный рост – в прошлом году доля ввезённых в Россию и проданных здесь машин составляла 26 процентов.

Примечательно, что на официальный импорт (китайские машины) пришлось 38 процентов от всех ввезённых в РФ автомобилей, на альтернативный (параллельный) – 15%.