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У россиян популярны не только минивэны и кроссоверы из-за рубежа, но и микроавтобусы. Это универсальные транспортные средства обладающие большой вместимостью, что и делает их востребованными, рассказал Дмитрий Рогов, возглавляющий компанию по доставке в РФ авто из Европы, Южной Кореи и Японии «РоговМобиль».

Он отметил, что самыми популярными у российских граждан являются корейские и американские микроавтобусы Hyundai Staria, его предшественник Hyundai Grand Starex и Chevrolet Express. Их стоимость составляет от 3 до 4,5 миллионов рублей.

Рогов также рассказал, что россияне покупают максимальные комплектации микроавтобусов с панорамными крышами, хорошими мультимедийными системами, кожаными креслами, системой вентиляции и электрической регулировкой сидений. Все упомянутые выше транспортные средства отличаются от остальных мощными двигателями, которые при этом экономно потребляют топливо, и современными АКПП.

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