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Импорт автомобилей из Китая в Российскую Федерацию только за первое полугодие 2023 вырос сразу на 543%, что в денежном эквиваленте соответствует сумме в 4,6 миллиарда долларов. При этом тенденция по увеличению импорта автомобилей из Китая в Россию сохраняется.

По словам известного автомобильного журналиста и эксперта Петра Баканова, популярность китайских автомобилей на российском рынке связана с отсутствием альтернативы. Большая часть мировых производителей автомобилей официально ушла из России, по этой причине россияне вынуждены приобретать машины китайского производства.

При этом эксперт по транспорту Юлия Манн уверена, что тесные экономические связи России и Китая способствуют увеличению импорта автомобилей из Поднебесной. Руководство КНР в настоящий момент рассматривает Россию в качестве перспективного и очень крупного рынка для сбыта своей продукции. Поэтому китайские автопроизводители будут стремиться предложить современные автомобили хорошего качества по сравнительно доступным ценам.

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