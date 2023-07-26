ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Аудитория британского издания The Sun высмеяла журналистов за попытку выдать видео поражения танка Leopard 2А6 вооруженных сил Украины за уничтожение российского танка украинским ударным дроном.

На официальном YouTube-канале британского издания The Sun появилось видео, на кадрах которого показан момент удара российского барражирующего боеприпаса «Ланцет» по украинскому танку Leopard 2A6 немецкого производства. Однако подпись к видео гласит, что танк – российский, а ударный дрон – украинский.

Один из читателей написал в комментариях: «Вы серьезно показываете немецкий танк Leopard и выдаете его за российский, считая всех за идиотов». Другой комментатор сыронизировал, что Россия очень быстро смогла наладить производство Leopard 2A6. Еще один из пользователей написал, что, по всей вероятности, множество подбитых «русских» танков в итоге окажутся вовсе не русскими.

Вам может понравиться

Гонщик Норрис разбил трофей Ферстаппена, полученный за победу на Гран-при Венгрии «Формулы-1»

23 июля гонщик McLaren Ландо Норрис случайно разбил трофей пилота Red Bull Макса Ферстаппена, который он получил за победу на Гран-при Венгрии «Формулы-1″. Во время церемонии награждения Норрис решил открыть

Реставраторы приступили к обследованию иконы «Святая троица» Андрея Рублева

Икона «Святая Троица» Андрея Рублева была передана Русской православной церкви. Однако генеральный директор Третьяковской галереи Елена Проничева заявила, что картина не сможет пребывать в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре до тех пор,

Кинолог рассказал об опасности покупки собаки «дизайнерской» породы

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что так называемые «дизайнерские» породы собак, которые сейчас стали очень популярными, на самом деле являются маркетинговым ходом. В интернете часто встречаются объявления о