Аудитория британского издания The Sun высмеяла журналистов за попытку выдать видео поражения танка Leopard 2А6 вооруженных сил Украины за уничтожение российского танка украинским ударным дроном.

На официальном YouTube-канале британского издания The Sun появилось видео, на кадрах которого показан момент удара российского барражирующего боеприпаса «Ланцет» по украинскому танку Leopard 2A6 немецкого производства. Однако подпись к видео гласит, что танк – российский, а ударный дрон – украинский.

Один из читателей написал в комментариях: «Вы серьезно показываете немецкий танк Leopard и выдаете его за российский, считая всех за идиотов». Другой комментатор сыронизировал, что Россия очень быстро смогла наладить производство Leopard 2A6. Еще один из пользователей написал, что, по всей вероятности, множество подбитых «русских» танков в итоге окажутся вовсе не русскими.