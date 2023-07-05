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Сайт Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказал, во сколько обойдется отдых на отечественных курортах по системе «Все включено». Самым дорогим оказался вариант с Краснодарским краем.

Так, для семьи из трех человек отдых с проживанием в отеле «4 звезды» на 10 дней обойдется в 150 тысяч рублей. Коммерческий директор Национального туроператора «Алеан» Оксана Булах отметила, что это в любом случае дешевле Турции, так как авиаперелет из Москвы на любой из турецких курортов существенно увеличивает расходы.

Геленджик оказался самым дорогим курортом Краснодарского края. Двухместный номер в отеле, работающем по системе «Все включено», обойдется в 25 тысяч рублей. По данным туроператора «Мультитур», в отдельных гостиницах Сочи можно получить то же самое за 12,7 тысяч, то есть почти в два раза дешевле.

Сравнительно недорого обойдется отдых с питанием «Все включено» в Крыму. К примеру, номер на семью из трех человек в отеле «Ялта Интурист» (4 звезды) обойдется в 138, а в парк-отеле «Романова» (3 звезды) – в 93 тысячи рублей за 7 ночей и восемь дней соответственно.

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