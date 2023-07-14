В Telegram-канале Mash раскрыты подробности о самодельном беспилотнике, который совершил атаку на город-спутник Курской АЭС, Курчатов. Оказалось, что он двигался на реактивной тяге и был оснащен тайваньской турбиной Kingtech K-210G. Из-за звука, издаваемого этой турбиной, местные жители приняли дрон за ракету. По предварительным данным, до этой атаки Вооруженные силы Украины не использовали подобные беспилотники.

Взрыв произошел в Курчатове Курской области в ночь на пятницу, 14 июля. На данный момент нет информации о пострадавших и официальные представители власти еще не прокомментировали эту ситуацию.

В сети также появилось видео с моментом взрыва в городе. На записи видно световую вспышку, за которой следует мощный взрыв. Громкий звук взрыва заставляет срабатывать автомобильные сирены.

В Курчатове расположена Курская атомная электростанция, которая находится на берегу реки Сейм в 40 километрах западнее Курска. Эта электростанция входит в первую четверку электростанций всех типов по объему производимой электроэнергии в России.