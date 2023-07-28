Ситуация на военном фронте остается напряженной: Вооруженные силы Украины продолжают стремиться перейти на левый берег реки Днепр, но их попытки пресекаются, а потенциал расходуется без видимых результатов. Российские войска в ответ начинают атаковать с неожиданных направлений. В результате лишь небольшому количеству ВСУ удается закрепиться на противоположном берегу. Массированных перебросок войск пока не наблюдается.

Сейчас на фронте сохраняются три основных направления боевых действий. По данным РИА Новости, в районе Каховского водохранилища продолжаются затяжные бои под Пятихатками. На Ореховском направлении ВСУ не добиваются существенного продвижения и в основном ведут оборонительные бои. Основные столкновения происходят возле Урожайного.

По всему фронту российские войска в целом занимают оборонительные позиции, но в некоторых участках переходят к наступательным действиям.