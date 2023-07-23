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Уделяющие пристальное внимание запахам люди способны проявлять большее сексуальное желание, выяснили ученые Южного медицинского университета в Китае. Результаты исследований они опубликовали на портале Archives of Sexual Behavior.

К эксперименту привлекли 2,5 тысячи человек. Он показал, что к ароматам значительно большую чувствительность демонстрируют женщины. Но в целом уровень сексуального желания тем выше, чем больше человек придает значения запахам.

Подобные исследования уже проводились ранее и привели они примерно к таким же результатам. Ученые выяснили, что чем сильнее у человека развито обоняние, тем чаще он испытывает оргазм и достигает удовлетворения в интимной близости.

Китайские ученые пояснили это на примере млекопитающих, которые используют обоняние не только для добычи пропитания, но и для общения. Так и человек ориентируется на запахи, обнаруживая новых сексуальных партнеров.

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