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В КНДР в настоящее время осуществляется уникальный проект по модернизации известных советских бипланов Ан-2 в ударные беспилотные летательные аппараты. Эту информацию сообщает телеграм-канал «Корея (Юг и Север): новости, комментарии, аналитика», ссылаясь на источники из Южной Кореи.

В настоящее время уже проводятся испытания данного проекта. Существующий парк включает в себя около трехсот «кукурузников», которые используются бойцами специальных подразделений для проникновения в глубину территории противника.

Если треть из этих самолетов будет переделана в БПЛА, это представит серьезную угрозу, так как они обладают способностью скрытно летать на малых высотах и плохо обнаруживаются радиолокационными станциями. Кроме того, их полезная нагрузка достигает полутора тонн.

Кроме бипланов Ан-2, в подобные беспилотные аппараты переоснащаются и советские истребители 50-х годов МиГ-15. Таким образом, КНДР стремится использовать уже существующий авиапарк для усиления своих возможностей.

Общее количество беспилотных летательных аппаратов в КНДР оценивается в тысячу единиц, сотню из которых представляют дроны-камикадзе.

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