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Местные жители популярного испанского курорта Майорка выразили недовольство поведением британских туристов, считая их самыми неприятными среди всех посетителей. Во время своего отдыха эти путешественники организуют «марафоны пьянства» и гадко себя ведут, создавая неудобства в местных садах.

Согласно сообщению издания The Sun, многие британские туристы, прибывая на Майорку, даже не выбирают гостиницы для проживания. Они предпочитают спать на улицах и на пляже, лишь отдельные проживающие населяют отельные номера.

Культурно провести время и вести себя адекватно в испанском курортном городе – не их сильная сторона. Вместо этого, британские туристы целыми днями ссорятся и шумно веселятся. Более того, они могут раздеться догола и часто проявляют неуважение к окружающей среде, оставляя мусор и грязь в садах, принадлежащих местным жителям.

Их любимое занятие – устраивать «марафоны пьянства», которые продолжаются с марта по сентябрь. В особенности жители населенного пункта Эль-Ареналь устали от такого поведения гостей курорта и назвали британских туристов самыми неприятными из всех.

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