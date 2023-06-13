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Операция в Бахмуте (прежнее название Артемовск) получила негласное название «мясорубка». Долгое время эти события не сходили с первых полос новостных изданий, причем не только в России, но и за рубежом. 20 мая бойцы группы «Вагнера» смогли полностью взять под свой контроль населенный пункт, освободив его от украинских боевиков. Обе стороны понесли потери в ходе тяжелых боевых сражений. Однако ВСУ утратили колоссальное количество своих профессиональных военных в боях за Бахмут.

По словам полковника швейцарской разведки в отставке Жака Бо, успех ЧВК «Вагнер» в бахмутской битве является заслугой генерала ВС России Сергея Суровикина. По его словам, целью его тактики было не просто взятие населенного пункта под российский контроль. В боях за Бахмут ВСУ лишились большого количества личного состава и техники, что и было основной целью.

Бо уверен, что именно эту задачу Суровикин поставил перед ЧВК «Вагнер». Однако стоит подчеркнуть, что отставной полковник швейцарской разведки вряд ли мог быть осведомлен информацией о планах Генштаба РФ. Поэтому его слова стоит воспринимать как субъективное мнение о Бахмутской операцию.

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