ЗРК SAMP/T франко-итальянского производства доставлен на Украину и якобы даже «развернут для эксплуатации, защищая ключевые объекты», заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Хотя его заявление пока что отказались подтвердить официальные лица в Киеве, западные СМИ начали кампанию восхваления SAMP/T, представляя этот комплекс как «эквивалент американского ЗРК Patriot». Перевод основных положений иностранных публикаций представлен изданием discover24.ru.

Французская газета Le Monde отмечает, что «SAMP/T Mamba – лучшая европейская противоракетная система средней дальности. Предполагается, что он поможет Украине противостоять российским беспилотникам, ракетам и самолетам. Киев в течение нескольких месяцев призывал усилить свою противовоздушную оборону, особенно после волны российских ударов по его критически важной инфраструктуре».

ЗРК «Мамба» уже была развернут в Румынии для защиты стратегически важного для НАТО объекта – порта Констанца, расположенного на Черном море. Сайт Army Recognition также напомнил, что французские ВКС в настоящее время имеют на вооружении 7 систем Mamba, а итальянская армия оснащена тремя такими ЗРК.

Производимый Eurosam, совместным предприятием оборонных гигантов MBDA и Thales, ЗРК SAMP/T может поражать такие воздушные цели, как самолеты и БПЛА, на расстояниях от 3 км до 100 км, а баллистические ракеты – на расстоянии от 3 км до 25 км. В его состав входят ракета-перехватчик Aster 30, способная развить скорость до 1,4 километра в секунду, и многоцелевой радар Arabel, способный, в отличие от ЗРК Patriot, вести обзор на полные 360 градусов.

Система SAMP/T уже давно является частью интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны НАТО. Немаловажно, что она может использоваться с различными радарами дальнего действия, такими как Thales GM400, дальность обнаружения которого составляет 300-400 километров.

В марте 2023 года Словакия объявила, что заменит свои системы Patriot на SAMP/T Mamba, признав их «более соответствующими» требованиям своей ПВО. Президент Франции Эммануэль Макрон, сообщив о поставке ЗРК SAMP/T на Украину, также призвал европейские страны добиваться большей независимости в области обороны воздушного пространства и выступил против «чрезмерной зависимости от США» в этой сфере.

«Почему нам все еще нужно слишком часто покупать американское? Потому что американцы стандартизировали гораздо больше, чем мы, и у них самих есть федеральные агентства, которые предоставляют огромные субсидии своим производителям», – сказал он, а также подчеркнул, что SAMP/T на Украине призвана «не позволить России достичь превосходства в воздухе» и тем самым якобы «защитить всю Европу».

Как сообщает агентство Associated Press (AP), Макрон высказался об этом в своей речи на конференции в Париже, на которой собрались министры обороны и другие представители 20 европейских стран.

«Эта встреча состоялось в кулуарах Парижского авиасалона, крупнейшего в мире мероприятия, посвященного авиационной и космической отрасли, которое открылось в понедельник. Среди стран, принявших участие во встрече, были Германия, Великобритания и Швеция, а также соседние с Украиной Польша, Словакия, Венгрия и Румыния. Также присутствовали представители НАТО и Европейского Союза», – указывает AP.

Франция при этом открыто критикует планы Германии по модернизации возможностей европейской противовоздушной обороны. Так называемый проект European Sky Shield, запущенный в конце прошлого года, включает 17 европейских стран, в том числе Великобританию, – но не Францию. Он предназначен для разработки мер по интеграции систем противовоздушной и противоракетной обороны НАТО.

Французское правительство считает, что проект не обеспечивает адекватного сохранения европейского суверенитета, поскольку ожидается, что он будет в значительной степени основан на продукции промышленности США и Израиля. Ожидается, что программа European Sky Shield, реализуемая под общим руководством Германии, будет опираться на израильскую систему Arrow 3 и на существующие возможности американских зенитно-ракетных комплексов Patriot.

«SAMP/T присоединится к другим западным системам ПВО, уже поставленным Украине, включая немецкую IRIS-T; American Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) и NASAMS, а также MIM-23 HAWK; итальянский Aspide, поставленный Испанией; и другие французского производства Mistral и французского Crotale NG», – отмечает The EurAsian Times.

Кроме того, указывает издание, Украина также использует системы советского производства С-300 и Бук-М1, но запасы их ракет к настоящему времени уже почти истощены. «Москва активно атакует украинские средства ПВО, запуская со своей территории крылатые ракеты дальнего действия воздушного и морского базирования, а также беспилотники-камикадзе «Герань-2». Это привело к тому, что США приходится периодически пополнять стремительно иссякающие украинские запасы, в том числе ракетами для ЗРК Patriot, из своих арсеналов. Это предвещает сценарий, при котором следующая партия перевооружения станет занимать все больше времени, так как ее придется производить заново», – пишет EurAsian Times.