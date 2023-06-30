О попытке подрыва российской части Антоновского моста катерами-камикадзе Вооруженных Сил Украины сообщается в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны». В настоящее время в этом районе развернуты ожесточенные бои, где враг занял островной участок посреди болота. Однако штурмовые группы Воздушно-десантных войск, с поддержкой артиллерии, активно вытесняют его, не давая противнику возможности создать плацдарм.

Десантники атакуют ВСУ на мосту, используя легкую бронетехнику, включая БМД, БМП и БТР-Д. Именно поэтому противник предпринял попытку нанести удар по мосту, чтобы прекратить переброску наших бойцов штурмовыми и эвакуационными группами. Однако его попытка не увенчалась успехом.

Напомним, что 28 июня Вооруженные Силы России успешно уничтожили диверсионно-разведывательное подразделение ВСУ, которое пыталось высадиться и закрепиться на северной части острова Антоновский.