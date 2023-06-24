После некоторого снижения цен на автомобили, которые из-за пандемии коронавируса ползли вверх, многие жители США оформляют автокредиты, существенно превышающие стоимость их машины. Это грозит серьезными просрочками по задолженностям.

Компания TransUnion вместе с аналитиками J.D. Power провела исследование и выяснила, что показатель LTV, то есть соотношение кредита к стоимости автомобиля, который еще в 2021 году был равен чуть больше ста, в этом году добрался до отметки 125. То есть кредит достигает 125 процентов от цены на приобретаемую машину.

Отрицательный капитал резко пошел вверх, из-за чего кредиторы могут столкнуться с серьезными проблемами. Главная из них – это неспособность погашать задолженность, которая приведет к просрочкам.

При этом исследователи сообщают, что снижение цен на подержанные авто продолжится, что еще больше увеличит LTV и повысит риски.