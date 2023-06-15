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Утром 15 июня украинская диверсионно-разведывательная группа осуществила попытку высадки в Голой Пристани в Херсонской области. Но российские бойцы не дали ДРГ ни единого шанса. Соответствующая информация была опубликована в Телеграм-канале «Архангел спецназа».

Для осуществления своей цели украинские боевики задействовали 4 катера, на которых разместилось примерно 40 человек. ВСУ рассчитывали первую лодку пустить в качестве отвлекающего маневра, а остальные три должны были десантироваться на берег Днепра. По итогу, первая лодка была потоплена ВС России. А три других быстро изменили свой курс обратно на правобережье. «Остальные три умчались восвояси зализывать раны», — говорится в посте ТГ «Архангел спецназа».

Ранее сообщалось, что российские бойцы помешали ВСУ осуществить перегруппировку войск на Запорожском направлении. Российская артиллерия ликвидировала буксируемую гаубицу Д-30 и живую силу противника.

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