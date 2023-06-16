Сервис «СберЗдоровье» предоставляет удобную возможность поиска подходящей клиники и записи на прием к квалифицированным врачам. В отличие от аналогичных платформ сервис охватывает более сорока городов России, к нему подключено свыше 8000 клиник и более полумиллиона практикующих врачей. Теперь воспользоваться функционалом площадки могут жители Читы.

Особенности сервиса

Большой плюс платформы – это объективные рейтинги врачей, основанные на реальных отзывах пациентов. Кроме того, здесь можно записаться на онлайн-консультации с опытными врачами, что помогает получить необходимую медицинскую помощь в случае срочной необходимости.

Важным преимуществом является то, что услуги сервиса абсолютно бесплатные, а оплата приема производится в клинике. Цены на услуги специалистов с использованием «СберЗдоровье» не отличаются от цен в медицинских центрах, а в некоторых случаях запись через сервис даже более выгодная, чем по телефону.

Для записи к врачу на сайте нужно сначала выбрать свой город. Потом, используя поисковую форму, указать специальность доктора и район, чтобы записаться в ближайшие медицинские центры. Система подберет для вас варианты согласно вашим запросам, вам будет доступна информация о враче, включая отзывы пациентов и специализацию доктора. Выбрав удобное время, необходимо заполнить форму записи на прием и нажать кнопку «Записаться». После этого вы получите SMS с кодом подтверждения и информацией о вашей записи.

Дополнительный функционал

Сервис «СберЗдоровье» предлагает также ряд дополнительных услуг, включая:

диагностику;

онлайн-консультации;

вызов врача на дом;

комплексные обследования;

мониторинг здоровья с помощью программы «Дневник здоровья».

Программа «Дневник здоровья» предназначена для автоматического мониторинга здоровья людей с диагностированными заболеваниями, такими как:

артериальная гипертензия;

диабет;

COVID-19 и другие.

Эта программа дает возможность собирать данные о здоровье пациентов ежедневно, проводить дистанционные консультации с врачами и вести электронный «Дневник здоровья» в личном кабинете на сайте. Лечащий врач может контролировать изменения показателей здоровья пациента и корректировать лечение, предотвращая возникновение критических состояний. Программа «Дневник здоровья» является бесплатной для пациентов и уже доступна во многих регионах России.

Важным преимуществом программы является то, что она помогает пациентам вести активную жизнь, контролировать свое состояние и получать своевременную медицинскую помощь. Кроме того, этот сервис позволяет уменьшить затраты на лечение и сократить количество обращений в больницы.

Сервис «СберЗдоровье» также предоставляет возможность записи на все виды высокотехнологических исследований (рентген, УЗИ, КТ, МРТ, биопсия, эндоскопия и т. д.) и вызова врача на дом. Комплексные обследования, предлагаемые сервисом, включают в себя все необходимые анализы, исследования и консультации в одном пакете и предоставляют возможность оценить здоровье человека в целом.

Корпоративные решения от «СберЗдоровье»

Сервис «СберЗдоровье» в Чите предоставляет корпоративные решения для организаций и компаний любого размера. Они включают в себя следующие услуги:

медицинские осмотры. Они проводятся, чтобы выявлять заболевания в ранней стадии и предотвращать их развитие в будущем;

медицинская помощь. В случае заболевания сотрудника сервис предоставляет медицинскую помощь и консультации в режиме онлайн или офлайн;

анализы и обследования. В корпоративный пакет входит полный спектр анализов и обследований для уточнения диагноза и определения плана лечения;

профилактические мероприятия. Они включают лекции и тренинги по здоровому образу жизни и профилактике заболеваний;



Компания может выбрать те услуги, которые наиболее подходят для ее сотрудников и потребностей. Также компания может использовать аналитические данные для улучшения здоровья и производительности своих сотрудников.