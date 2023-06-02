БПЛА под управлением Искусственного Интеллекта, входящий в состав ВВС США, во время имитационных испытаний решил «ликвидировать» своего оператора, поскольку последний мешал выполнить ему боевую задачу максимально эффективно. Об этом в своем материале сообщает издание The Guardian.

Автор материала со ссылкой на заявление начальника отдела испытаний и операций ИИ ВВС США полковника Такера Гамильтона сообщает, что машина приняла решение устранить своего оператора, поскольку он не позволял ей ликвидировать противника, за которого дрон получал призовые очки.

Поэтому боевой дрон под управлением ИИ принял решение устранить оператора, чтобы получить максимально эффективный результат. По словам Гамильтона, разработчиком машин на основе Искусственного Интеллекта, в особенности комплексов, способных действовать автономно, необходимо разработать эффективный механизм внедрения понятия этики в поведение машин.