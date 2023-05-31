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Списанные российские военные самолёты и авиалайнеры можно превратить в опасное оружие. Причём на это “понадобятся копейки” для установки на них электроники, которая превратит старые воздушные суда в бесплотные летательные аппараты. Такое мнение высказал военный историк и публицист Александр Широкорад в беседе с URA.RU.

По его словам, такие дроны смогут наносить огромный ущерб противнику. В беспилотники Широкорад предложил переделать, например, неиспользуемые бомбардировщики Ту-22, установив на них соответствующую электронику.

Эксперт сослался на опыт Китая в этом вопросе. Широкорад рассказал, что КНР уже давно переделывает старые самолёты в дроны: у армии этой страны есть около трёх сотен беспилотных МиГ-19 (J-6), которые базируются недалеко от Тайваня. В случае начала военного конфликта с ним Пекин будет использовать такие дроны для нанесения ударов по острову.

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